/646870/مصرع-عاملين-وإصابة-7-أخرين-في-انهيار-سقالة-بحفرة-كبيرة-بأكتوبر

لقى عاملين مصرعهما، وأصيب 7 آخرين، اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار سقالة بحفرة كبيرة، في موقع إنشاء كوبري بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العمة للتحقيقات.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد انهيار سقالة بموقع بناء خاص بكوبري بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وأتضح من خلال التحريات الأولية أن السقالة سقطت بحفرة كبيرة خاصة بأعمال بناء الكوبري، مما أسفر عن مصرع عاملين، وإصابة 7 آخرين.

تم نقل المصابين للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.

وفي سياق اخر اليوم شهد طريق«قنا – سوهاج »الصحراوي الشرقي، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اخطارا، بانقلاب سيارة ملاكي ، بطريق "قنا- سوهاج" الصحراوي عند الكيلو 100، ما أسفر عن مصرع كل من خليفة عبدالعال السيد 55 عاما، مرام خليفة عبدالعال 8 سنوات، بينما أصيب عبدالله خليفة السيد 10 أعوام، أمل هاشم محمد 41 عاما،عبدالرحمن خليفة عبدالعال6 أعوام، مريم خليفة عبدالعال 4 أعوام.

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.