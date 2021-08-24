/646869/مصطفي-الكحلي--عودة-المصريين-من-أفغانستان-يعكس-مبادئ-الجمهورية-الجديدة

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن مستقبل وطن في أسيوط، إن مشهد عودة المصريين من أفغانستان، في هذا التوقيت مشهد فخر واعتزاز بالدولة المصرية وقيادتها الحكيمة.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب مصطفي الكحيلي على عودة المصريين من افغانستان

دوري مستقبل وطن

وأضاف النائب مصطفي الكحيلي في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة وقادرة على فعل ما يظنه البعض مستحيلا في أحنك الظروف، كما أنها لا تنسى أبدا أبناءها، وتقدر حياتهم الغالية.

حركة طالبان

وأشار النائب مصطفي الكحيلي ،إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأجهزة الدولة بضرورة عودة المصريين وتنفيذ ذلك على أكمل وجه، وعودتهم إلى أرض وطنهم، أسعد عشرات الأسر التي كانت قلقة على ذويها في أفغانستان، وسط هذه ظروف مضطربة شهدها كل العالم.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الجهد المبذول والتخطيط لعودة أبناء الوطن ورؤيتهم على سلم الطائرة في المطار، مشهد يؤكد للمصريين، والعالم أجمع قوة بلدنا، وهدوء وذكاء وحرص قيادتها على حياة كل فرد في الداخل والخارج من أبناء الوطن في توقيت بالغ الصعوبة. وتابع الكحيلي "هذه هي مبادئ الجمهورية الجديدة، التي تعتبر المواطن وإنسانيته قبل كل شيء، ومن أجل كرامته وسلامته تتحرك كل أجهزة الدولة".

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.