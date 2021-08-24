/646866/فريق--الدلجمون-يفوز-بكأس-دوري-مستقبل-وطن-بكفرالزيات-بالغربية

أقيمت المباراة النهائية لكأس دوري مستقبل وطن بكفرالزيات بمدينة كفرالزيات بين فريقي الدلجمون وابيار وسط حضور جماهيري كبير ،وبحضور أعضاء حزب مستقبل وطن.

دوت الخليج يرصد فعاليات دوري حزب مستقبل وطن بالغربية

كما شارك فى حضور اللقاء كلا من الدكتور سعيد ابوحمر امين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، والمهندس محمود هجرس امين الحزب بكفرالزيات ، والدكتور طلعت عبدالقوي نائب دائرة كفرالزيات ومحافظة الغربية بالبرلمان، ومحمد حماد امين مساعد الحزب بالمحافظة، وخالد عصام امين العمال بهيئة مكتب الحزب بالمحافظة ،والنائب ايهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني دنيا عضو هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، وحسين محمود أمين مساعد التنظيم بأمانة المحافظة، والعميد إبراهيم الدهراوي عضو أمانة الحزب بكفرالزيات وحمدي القيعي امين مساعد الحزب بكفرالزيات ومحسن خيتر امين مساعد الحزب وعصام عمارة امين الإعلام بكفرالزيات ومحمد ربيع هجرس امين الحزب بالدلجمون وأسامة خطاب امين الحزب بقروي الدلجمون وشريف الديب امين الحزب بإبيار و أعضاء هيئة مكتب الحزب بمحافظة الغربية وأمناء الوحدات الحزبية وأعضاء الحزب بدائرة كفرالزيات.

دوري حزب مستقبل وطن

جاء هذا تنفيذا لتوجيهات المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئةالبرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمحاسب محمد عريبي امين الحزب بالمحافظة.

دوري مستقبل وطن بالغربية

حيث توج فريق الدلجمون بكأس البطولة بعد فوزه بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة ٢/٣ ،وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 وتم منح الفريق الفائز كأس البطولة وهدايا مالية وتذكارية، كما تم تكريم فريق ابيار صاحب المركز الثاني إلى جانب تكريم عدد من المتميزين بالبطولة.

كما شهدت المباراة النهائية تقديم بعض الفقرات الرياضية لألعاب الكاراتيه ومباراة لناشيئن كرة القدم من الأطفال وبعض الفقرات الفنية