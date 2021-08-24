/646864/اتجوز-صديقة-عمري-وطردني-بقميص-النوم--زوجة-في-دعوي-خلع-أمام-محكمة-الأسرة-بالسلام

«راح أتجوز صديقة عمري..وطردني».. بهذة الكلمات رفعت ربة منزل « سناء » 38 سنة، دعوي خلع ضد جوزها «كريم»42 سنة، أمام محكمة الأسرة بالسلام.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حكاية داخل محكمة الأسرة بالسلام

متجوزة بقالي 10 سنوات

روت الزوجة لـمراسلة «دوت الخليج»: «متجوزة بقالي 10سنوات،وعندي3بنات،كنت متخرجة من كلية الحقوق كنت محامية،جوزي بيشتغل وبيصرف علينا،لحد ما في مرة وقعت على رجلي واتكسرت ومبقتش قادرة أقف عليها تاني،قالي بعدها أنزلي بقا أنتي وأصرفي علينا كلنا أنا كفاية عليا كدة».

هيخليني أشحت بالبنات

وأشارت الزوجة في تصريح خاص لـ «لتحيا مصر» : «مبقاش يصرف عليا ولا على بنات،هيخليني أنزل أشحت بالبنات وعايزني أبيع البنات،وأنا معنديش أهل اروحلهم،هنام في الشارع انا وبناتي،زهقني كل يوم بيعايرني برجلي ويتعدى عليا بالضرب والقذف».

أتجوز عليا صديقة عمري

وأضافت الزوجة لـ «دوت الخليج»: «راح أتجوز عليا صديقة عمري،وطردني أنا والبنات من البيت،وقالي خلاص مبقتيش تنفعي ليا زوجة ،مبقتش عارفة أروح فين وأكل بناتي منين،روحت لاهله البيت ينقذوني وينقذوا بناته طردوني وشتموني وعايروني وقالولي انتي مبقتيش زوجة».

وأختمت الزوجة لـ «دوت الخليج» : «فلجأت الي محكمة الأسرة بالسلام لرفع دعوي خلع ضده».