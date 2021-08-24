«مريض نفسي» .. انتحار طفل شنقًا بحبل غسيل حجرته في قنا

/646863/مريض-نفسي--انتحار-طفل-شنقا-بحبل-غسيل-حجرته-في-قنا

أقدم طفل يعاني من مرض نفسي على الانتحار، منذ قليل، بشنق نفسه في سقف حجرته، بقرية في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار طفل في مركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى أبوتشت، يفيد بورود جثة لطفل يبلغ من العمر ١٥ سنة، لقى مصرعه مشنوق بحبل غسيل.

وتوجهت على الفور القوى الى مكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية، أن الطفل يعاني من اضطرابات نفسية حادة، وهى ما دفعته على الانتحار مستخدما حبل غسيل.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة تحقيقات.

وفي سياق أخر لقى مصرع سائق، حال عبوره مزلقان تل بنى تميم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء غلق المزلقان، فاصطدم به قطار «القاهرة الزقازيق»، أدى هذا إلى وفاته على الفور متاثراً بجراحه حيث اصيب بكسر بقاع الجمجمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وسوف يتم دفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وترجع تفاصيل الواقعة عندماتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور ركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ باصطدام قطار «القاهرة الزقازيق» باحد الشخاص بمزلقان تل بنى تميم أدى إلى وفاته على الفور متاثراً بجراحه.

أثناء غلقة

على الفور انتقلت قوات الأمنية الى مكان الحادث، وتبين من والفحص، ان المتوفى يدعى "جمال ج م"، 38 سنة سائق، مقيم مشتول السوق محافظة الشرقية، كان يعبر مزلقان تل بنى تميم أثناء غلقه، فاصطده به القطار، ما أدى إلى إصابته بكسر بقاع الجمجمة، وهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية ونتج عن هذا وفاته على الفور.

وجرى نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وسيتم التحفظ عليها حتى انتهاء أعمال الصفة التشريحية.