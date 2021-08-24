/646853/التشكيل-المتوقع-لبايرن-ميونخ-أمام-بريمر-في-كأس-ألمانيا-والقنوات-الناقلة

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وستنطلق مباراة بايرن ميونخ وبريمر علي ستاد فيسير شتاديون غداً الأربعاء 25 أغسطس 2021 ، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، عبر قناةSky Sport 1 HD Germany.

وسيدخل العملاق البافاري المواجهة رافعاً شعار لا بديل عن الفوز بالكأس.

وكان من المفترض إقامة المباراة في السادس من أغسطس الجاري، إلا أن تم تأجيلها حيث قررت الهيئات الصحية فرض الحجر الصحي على بريمر عقب تعرض اثنين من اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

التشكيل المتوقع لـ بايرن ميونيخ

حراسة المرمي: نوير

الدفاع: كواسي، أوباميكانو، زوله، ديفيز

خط الوسط: كيميتش، جورتسيكا، جنابري

الهجوم: مولر، ساني، ليفاندوفسكي

ضرب البولندي بهدفين في شباك بروسيا دورتموند في المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، الأول جاء في الدقيقة الـ 41 والثاني في الدقيقة الـ 49 من عمر اللقاء، وأكد الألماني توماس مولر بالهدف الثالث لفريقة في شباك بطل كأس ألمانيا للنسخة الاخيرة.

رد المخضرم ماركو رويس مهاجم فريق بروسيا دورتموند، على هدفين ليفاندوفيسكي، في الدقيقة الرابعة والستون من عمر المباراة، قبل أن يؤكد مولر على نتيجة المباراة.

شارك فريق بايرن ميونخ في المباراة كبطل للدوري الألماني الممتاز، لنسخة 2020 / 2021، وجاء بروسيا دورتموند في الجانب الأخر من المباراة كبطل كأس ألمانيا.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

تقام مباراة سرفينا زفيزدا أمام فريق كلوج في تمام الساعة التاسعة مساء .

حقق البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، لاعب الفريق الألماني بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني، في موسم 2020 / 2021 ، بعد تحقيق الفريق البطولة.

واصل البولندي ليفاندوفيسكي، تألقة مع الفريق الألماني بايرن ميونخ، ليساعد الفريق في تحقيق بطولة الدوري، برصيد 78 نقطة، بفارق 13 نقطة، علي وصيف الدوري أر بي ليبزيج برصيد 65 نقطة.

توج ليفاندوفيسكي بلقب لاعب الموسم في الدوري الألماني، بقميص الفريق البافاري، وبجانب ذلك حقق لقب هداف الدوري برصيد 41 هدف، متفوق علي آندريه سيلفا لاعب أنتريخت بالمركز الثاني برصيد 28 هدف.