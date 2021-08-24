خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم السيارة online

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محمد سياف - ابو ظبي - يتم الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 بأكثر من طريقة عبر الإنترنت، الأمر الذي بات لا يكلف تكبد الكثير من الجهد والوقت والمال، حيث يتم الاستعلام بصورة مجانية ولا يستغرق سوي بضع ثوانِ. ويتم الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال موقع نيابة المرور الإلكتروني، باستخدام بيانات المركبة ومالكها، كما يتيح الموقع إمكانية تقديم التظلمات، ودفع قيمة الغرامات المرورية المسجلة. وجدير بالذكر أنه حرصت الحكومة المصرية في الآونة الاخيرة، على تطوير منظومة المرور في مصر، وتزويد الطرق بأحدث التقنيات المتطورة في رصد وتسجيل المخالفات المرورية، والتي من أشهرها رصد مخالفة تخطي السرعة المقررة على الطرق السريعة، حيث تعد هي المخالفة الاكثر تسجيلاً في الفترات الماضية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 Online

في ظل انتشار فيروس كورونا في الربع الأول من العام الماضي 2020, مما اضطرت العديد من الدول إلي حظر التجوال وغلق المنافذ الحدودية والمطارات، ادي ذلك الى ظهور الخدمات الالكترونية بشدة، حيث من شأنها أن تسهل مختلف الخدمات الحكومية والعامة من المنزل. وعليه ووفقا لتخطيط الدولة وروئيتها للعام 2030, والتي تهدف حينها بالوصول إلى التحول الرقمي في شتي المجالات، كان من أكثر تلك الموقع تميزاً موقع نيابة المرور في مصر، والذي يقدم خدماته للمواطنين بصورة إلكترونية ناجحة ومجانية، والتي من أهمها خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، وغيرها من الخدمات المرورية الهامة مثل:

تقديم التظلمات على مخالفات المرور.

الاستعلام عن المخالفات المرورية.

تقديم الشكاوى والمقترحات والاستفسارات.

خدمات التصالح والفوري ومتابعة الطلبات.

ويمكنك دخول رابط منصة نيابة المرور، واتباع الخطوات الآتية لاستكمال إجراءات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة، والتي تتمثل في:

– الكبس على خيار الاستعلامات، والتي يكون مكانها اول نتيجة داخل الموقع.

– إختيار خدمة الكشف عن مخالفات رخصة القيادة، ام عن مخالفات رخصة السيارة.

– كتابة بيانات المستعلم والمستعلم عنه بعناية.

– وأخيراً ضغط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2021.

آخر أخبار المرور في مصر 2021

يرصد “مصر فايف” آخر اخبار المرور أولاً بأول في مصر، وذلك ضمن خدماته المقدمة لقراءة على مدار الساعة، وعليه فنشرت الجريدة الرسمية للدولة المصرية، القرار رقم (49) لوزارة الداخلية الذي يختص باللائحة التنفيذية لقانون المروري المصري، والذي حدد القرار السرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي جاءت كالتالي:

– يتم تتطبيق القرار سنوياً في شهور يوليو- اغسطس- سبتمبر، ويشمل طرق مرسي مطروح، واسكندرية الصحراوي والسلوم وطريق مطار العلمين.

– وعليه فتعد مخالفة مرورية عند اجتياز قائد المركبة هذه السرعات الجديدة، تظهر عند الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، وهي كما يلي: