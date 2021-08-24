«رحلة الأوراق الامتحانية».. فيلم تسجيلي عن التصحيح الإلكتروني لـ «البابل شيت»

بثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيلمًا وثائقيًا عن آليات التصحيح الإلكتروني لأوراق امتحانات «البابل شيت» لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، والتي تمت خلال الفترة من 10 يوليو الماضى وحتى 5 أغسطس الجاري، وذل في إطار حرصها على الرد على مايثار من ائعات مغلوطة عن امتحانات الثانوية العامة، وطريقة التصحيح الإلكتروني.

وأجرى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً هامًا مع الدكتور رمضان محمد رمضان رئيس المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، لشرح تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات والرد على معظم التساؤلات لدى السادة أولياء الأمور والطلاب بشأن دقة ومصداقية التصحيح الإلكتروني، بالإضافة إلى قيامه بجولة داخل الكنترول المركزي للتصحيح الإلكتروني لشرح كافة تفاصيل بناء الأسئلة وآليات تصحيح الامتحانات.

