وزير الشباب والبابا تواضروس يشهدان لقاء خاص مع شباب ملتقي لوجوس الأول

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فاعليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية،

في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون تحت عنوان "التمتع بالجذور".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية وأن هناك العديد من الخطط والرؤي الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة المصرية وبإشراف خاص من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إيماناً من سيادته بأهمية الشباب واستغلال طاقات الشباب التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

مضيفاً أن وزارة الشباب والرياضة حريصة على تمكين الشباب في المجالات المختلفة، حيث إن الشباب لديه رؤي مختلفة وأفكار متطورة، وتحرص الوزارة على الاستفادة منها بصفة دائمة، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع.

كما تعمل الوزارة على تقديم الخدمات الشبابية والرياضية المختلفة والتي يتم دعمها من قبل الوزارة لصالح الشباب، حيث قدمت الوزارة العديد من البرامج الرياضية مثل "دراجتك صحتك"، والعديد من البرامج الأخري.

كما قدمت الوزارة البرامج الشبابية والتي تعمل على بث روح الولاء والانتماء بين الشباب، مثل الدورات الحوارية التي تقوم بها الوزارة ودورات الاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري وكذلك ايضا العديد من البرامج مثل برلمان الشباب وبرلمان الطلائع.

"وقد اوضح قداسة البابا ان ملتقى لوجوس للشباب في المقر البابوي بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، يحضره شبابنا من كنائسنا وإيبارشيتنا على طول الوادي في الصعيد ووجه بحري وسيناء، ومن القاهرة والإسكندرية" ويعد اللقاء الاول من نوعه فى ضيافة قداسة البابا .

وأضاف: "نحاول أن نتمتع في هذا اللقاء بالجذور المصرية العريقة بالنسبة لشبابنا في مصر وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة التي وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية"، مشيرًا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى 8 أيام يشارك فيه 200 شاب وفتاة في برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.

يعد الملتقى هو التجمع الثاني من نوعه لشباب الأقباط من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويتضمن برنامجه بالإضافة إلى الجانب الروحي جوانب ثقافية وسياحية في معالم مصر المميزة.

وترأس البابا تواضروس الثاني، خلال الفترة الماضية الجلسات التحضيرية للملتقى بجانب منسقي ملتقي لوجوس، وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.