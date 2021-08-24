جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن على التظلم سيكون على النحو التالى: 1- المواد التى تم امتحانها بنظام البوكليت يتم الاطلاع عليها بعد تسديد رسوم الاطلاع للورقة الامتحانية الواحدة مبلغ 100 جنيه مصرى تسدد فى البنوك المصرية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية. 2- الامتحانات التى تم امتحانها بنظام البابل شيت يتم تسجيل اسم المادة على النموذج "form" الذى أعدته وحدة دعم مدارس المتفوقين، على أن يتاح التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 26 أغسطس 2021 وبدون مقابل، وسيتم إرسال الرابط الخاص بالنموذج "Form" لجميع الطلاب عبر البريد الإلكترونى المدرسى، وسيتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم على إيميل الطالب المسجل بالمدارس بعد الإنتهاء من فحص التظلم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المادة بـ100 جنيه.. فتح باب التظلم لطلاب الثانوية العامة لمدارس المتفوقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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