برلمانى: مشهد عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة بلادنا

وأضاف الكحيلى، فى بيان اليوم الثلاثاء، أن مصر دولة كبيرة وقادرة على فعل ما يظنه البعض مستحيلا فى أحنك الظروف، كما أنها لا تنسى أبدا أبنائها، وتقدر حياتهم الغالية.
وأشار إلى أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأجهزة الدولة بضرورة عودة المصريين وتنفيذ ذلك على أكمل وجه، وعودتهم إلى أرض وطنهم، أسعد عشرات الأسر التى كانت قلقة على ذويها فى أفغانستان، وسط هذه ظروف مضطربة شهدها كل العالم.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الجهد المبذول والتخطيط لعودة أبناء الوطن ورؤيتهم على سلم الطائرة فى المطار، مشهد يؤكد للمصريين، والعالم أجمع قوة بلدنا، وهدوء وذكاء وحرص قيادتها على حياة كل فرد فى الداخل والخارج من أبناء الوطن فى توقيت بالغ الصعوبة.
وتابع الكحيلى: "هذه هى مبادىء الجمهورية الجديدة، التى تعتبر المواطن وإنسانيته قبل كل شىء، ومن أجل كرامته وسلامته تتحرك كل أجهزة الدولة".
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