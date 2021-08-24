مارسيل سمير لـ دوت الخليج: حرص الدولة على عودة المصريين من كابل مدعاة للفخر  لكل مصري

/646861/مارسيل-سمير-لـ-تحيا-مصر-حرص-الدولة-على-عودة-المصريين-من-كابل-مدعاة للفخر- لكل-مصري

أشادت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى الرئيس السيسي، لإعادة المصريين والبعثة الأزهرية من افغانستان،خاصة بعد تطورات الأحداث الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وتقدمت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ،علي حرصه على أمن وسلامة المواطنين المصريين في كل مكان ،مؤكدة أن الدولة المصرية دائمة الحرص على أولادها في كل مكان،لافتة إلى أن تحرك مصر لإجلاء البعثة المصرية هادئ ومرتب ،موضحة “لم نشهد في وسائل الإعلام العالمية اي خبر عن أي معوقات تواجه المصريين في كابول ونجحت الدولة المصرية وسط اضطرابات وعدم يقين بالداخل الأفغاني من حماية اولادها وهذا مدعاة للفخر لكل مصري .

حركة طالبان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.