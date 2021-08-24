/646859/منال-هلال-لـ-تحيا-مصرعن-عودة-المصريين-من-أفغانستان-تؤكد-أن-أمن-وسلامة-المواطن-على-أوالويات-القيادة-السياسية

قالت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عودة الجالية المصرية من افغانستان تجسيدا لقدرة الدولة المصرية على الادارة الفعالة للازمات .

عودة الجالية المصرية من افغانستان

واكدت عضو مجلس النواب منال هلال في تصريحات خاصة لتحيا مصر انه فمما لا شك فيه ان افغانستان تعيش حالياً حالة من الفوضى والسيولة بسبب الانسحاب الامريكي وانهيار نظام الحكم القائم وعودة طالبان الى الحكم مؤكدة علي أن كل هذه الاسباب دعت القيادة السياسية الى اصدار الاوامر فورا بعودة الجالية المصرية وذلك حرصاً على حياة ابناء الوطن الذين يعملون هناك.

حركة طالبان

واشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منال هلال إن سرعة اجلاء الجالية المصرية وعودتها بسلامة الله الى ارض الوطن وسط كل الفوضى التي تحيط بمطار كابول تشير بكل وضوح الى الامكانيات المتميزة للمؤسسات المصرية المسئولة عن امن وسلامة ابناء الوطن في كافة انحاء العالم بغض النظر عن الصعاب والتحديات ، فأمن وسلامة المواطن المصري ياتي دائما على قمة الاولويات ولا يسبقه شئ.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.