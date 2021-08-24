/646858/تعرف-على-رسالة-كارتيرون-للاعبي-الزمالك-قبل-مواجهة-الإنتاج-الحربي

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم أمام الأنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق لاعبيه بضرورة التركيز وخوض المباراة باعتبارها نهائي كؤوس من أجل تحقيق الفوز وحسم لقب الدوري، دون الانتظار لحين خوض مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري.

وحذر المدير الفني اللاعبين من الاستهتار بالمنافس، خاصة وأن الانتاج الحربي سيخوض المباراة بدون ضغوط بعد هبوط الفريق لدوري القسم الثاني، وطالب اللاعبين باستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل، وضرورة غلق المساحات أمام لاعبي الفريق المنافس.

ويخوض الفريق الأبيض المباراة بقائمة تضم كل من محمد أبو جبل و محمد عواد وحمزة المثلوثي و حازم إمام و محمود الونش و محمود علاء و محمد عبد الغني و أحمد فتوح و محمد عبد الشافي و طارق حامد و محمود عبد العزيز وإمام عاشور و يوسف أوباما و أحمد سيد زيزو و محمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني و أشرف بن شرقي و سيف الدين الجزيري و مروان حمدي.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن أمس عن قائمة تضم 20 لاعبا، لمواجهة الإنتاج الحربي، واعتمد فيها على كل العناصر الهجومية من أجل تحقيق الفوز وضمان لقب الدوري بشكل رسمي حيث اختار في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد، واستبعد محمود جنش من القائمة.

خط الدفاع حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط محمود عبد العزيز زيزو وإمام عاشور وإسلام جابر وطارق حامد .

يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي، أما خط الهجوم فيضم الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.