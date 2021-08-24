/646856/يوسف-عامر--لتحيا-مصر--توجيهات-الرئيس-بعودة-المصريين-من-أفغانستان-حكيمه-وفي-الوقت-المناسب

قال النائب الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنه الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ إن الوضع في أفغانستان الآن حرجًا من كل النواحي الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية؛ لذا فتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجلاء وعودة البعثة المصرية توجيهات حكيمة وفي الوقت المناسب بعد دراسة الوضع هناك واستشراف ما يمكن حدوثه.

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأكد رئيس دينية الشيوخ النائب يوسف عامر في تصريحات خاصة لتحيا مصر ،أن المشهد الرائع بعوده ابنائنا من أفغانستان وهي توجيهات تعبر عن حرص الدولة المصرية على تحقيق المقاصد الشرعية (حفظ النفس والدين والمال والعرض والعقل) لمواطنيها في الداخل والخارج ،مشيرا إلي انه ثمة ظروف وأوضاع وأحوال مختلفة في أفغانستان توجب الدراسة الدقيقة للتيارات والمذاهب الفكرية بتلك البلدان.

واشار النائب يوسف عامر ، إلى وسطية الإسلام واعتداله، كما توجب التذكير بأن صناعة الحضارة والحفاظ عليها فريضة إسلامية، فضلا عن تذكير بوثيقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عقدها في المدينة المنورة باعتبارها تؤسس للدولة المدنية وللعيش المشترك.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.