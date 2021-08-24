أيمن محسب :عودة المصريين من أفغانستان تدعو للفخر..والرئيس حريص على سلامة كل مصر في الداخل والخارج

/646854/أيمن-محسب-عودة-المصريين-من-أفغانستان--تدعو-للفخروالرئيس-حريص-على-سلامة-كل-مصر-في-الداخل-والخارج

قال الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى بإرسال طائرة مصرية لعودة المصريين من أفغانستان بعد الاحداث التي جرت فيها مؤخرا رسالة قوية للغاية تؤكد على أن المواطن المصرى هو ثروة بلده وقوامها التي لا تألوا جهدا للحفاظ عليه وعلى سلامته أيا كان موقعه، فالدولة حريصة على ضمان سلامة المصريين في أي مكان في العالم.

دوت الخليج يرصد عليق النائب أيمن محسب بشأن عودة المصريين من افغانستان

عودة المصريين بالخارج

أضاف محسب أن الدولة المصرية مستعدة أن تذهب لمواطنيها أي مكان في العالم لتأمينه وحماية سلامته وتوصيله لبلده بأمان لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر بتجهيز طائرة لإعادتهم إلى أرض الوطن وهذا القرار يؤكد أن المواطن يكون أولوية جديدة للمواطن المصرى .

افغانستان

وأوضح النائب أيمن محسب ،عضو مجلس النواب أن تضاريس أفغانستان صعبة، والجغرافيا بها شديدة الصعوبة، وحقيقة الأمر أن المصريين فى أفغانستان كانوا متواجدون فى أكثر من ولاية، على مسافات بعيدة، والوصول إليهم كان صعب بعض الشيء، إلا أن الدولة المصرية كانت حريصة على أن يعود كل مواطن مصري سالما لبلده.

ولفت محسب إلى أن تنفيذ هذه الخطة في هذا الزمن القياسى لوصول كل المصريين إلى أرض الوطن خلفه كثير من الجهد والتخطيط والقدرات ويشعرنا بالفخر فهذا المشهد يجعلنا نتأكد أننا نقف على أرض صلبة داخل جمهورية جديدة لها قدرات استثنائية وقدرات تجعلها تنفذ تكليفات رئاسية على هذا المستوى.