/646852/جالاتا-سراي-يغلق-المفاوضات-مع-الأهلي-بشأن-ضم-أليو-ديانج-تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، آخر كواليس مفاوضات نادي جالاتا سراي التركي، الذي يتواجد ضمن صفوفه مصطفى محمد مع الأهلي، بشأن الحصول على خدمات نجمه المالي الدولي وخط الوسط أليو ديانج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووقفا لما ذكرته صحفية milliyet التركية، اليوم، الثلاثاء:" فإن مسئولو نادي جالطة سراي، قروا وقف المفاوضات مع الأهلي المصري، لمبالغتهم في الشروط المالية المطلوبة".

وأوضحت الصحفية:" النادي التركي عرض 6 مليون دولار لشراء عقد اللاعب، لكن الأهلي يرفض التنازل عن 7.5 مليون دولار كشرط أساسي للموافقة على رحيل المالي".

وواصلت الصحفية:" مطالب الأهلي التعجيزية لم تتوقف عند ذلك، بل طالبه أيضا بالحصول على نسبة 20% من إعادة البيع، وهو ما قوبل بالرفض التام من جانب مسئولو جالطة سراي".

وأكملت:" النادي التركي حاليا في مرحلة البحث عن أسماء جديدة، بعدما تم غلق ملف ضم ديانج نهائيا".

وكانت الفترة الماضية شهدت اهتماما قويا من جانب مسئولو نادي جالطة سراء التركي، من أجل ضم نجم منتخب مالي الدولي والأهلي أليو ديانج، بعد أداءه القوي والمميز مع المارد الأحمر الموسم الجاري سواء محليا أو قاريا.

ويدخل النادي الأهلي مباراته اليوم الثلاثاء أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.