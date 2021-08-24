تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

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يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام الإنتاج الحربي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي:

يدخل الإنتاج الحربي اللقاء ساعياً للفوز للحفاظ على بقائه في الدوري، حيث يحل الإنتاج في المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبفارق 6 نقاط عن صاحب المركز ال15 وهو نادي البنك الأهلي.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربي

حصلت مجموعة قنوات تردد قناة أون تايم سبورت ON Time Sports على حق نقل وبث كافة مباريات الدوري المصري فهي الناقل الحصري لكافة البطولات المصرية، وهي التي سيتم عرض وبث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي اليوم عبر ترددها، لذلك سنوضح لكم متابعي أحدث تردد قناة ON Time Sport 1 على النايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

استقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قائمة الزمالك

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون أعلن أمس عن قائمة تضم 20 لاعبا، لمواجهة الإنتاج الحربي، واعتمد فيها على كل العناصر الهجومية من أجل تحقيق الفوز وضمان لقب الدوري بشكل رسمي حيث اختار في حراسة المرمى محمد أبو جبل ومحمد عواد، واستبعد محمود جنش من القائمة.

خط الدفاع حمزة المثلوثي وحازم إمام ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط محمود عبد العزيز زيزو وإمام عاشور وإسلام جابر وطارق حامد .

يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني وأشرف بن شرقي، أما خط الهجوم فيضم الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.

وسبق أن تواجه الزمالك والإنتاج الحربي في 21 مباراة بمختلف البطولات حقق الفريق الأبيض 14 انتصارا بينما خسر في مباراتين وحسم التعادل نتيجة 5 مباريات.

وفي مسابقة الدوري تقابل الفريقان 18 مرة، فاز الزمالك في 11 لقاء وتعادل الفريقان في 5 مباريات وفاز الإنتاج الحربي مرتين.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد ٧٦ نقطة، حيث يحتاج الأبيض إلى الفوز في مواجهة الإنتاج من أجل التتويج بالبطولة.

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية مساء أمس الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.