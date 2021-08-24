وزير التعليم العالي يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة هواوي العالمية

استقبل د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، أمس الإثنين، السيد/ هو تاو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى العالمية، والسيد/ فينسينت صن الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر، والوفد المرافق لهما، بحضور د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والقائم بأعمال مدير وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بحجم التعاون مع شركة هواوى العالمية باعتبارها رائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى تقديم الشركة لعدد ١٠ معامل تدريب تكنولوجية مجهزة بالكامل لعشر جامعات حكومية في مجال الحوسبة السحابية وتكنولوجيا شبكات الحاسب، وإطلاق مسابقة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن التعاون مع الوزارة في مجال الاختبارات الإلكترونية الموحدة.

وخلال اللقاء، استعرض د.خالد عبدالغفار الإستراتيجية التي تتبنها الوزارة في مجال التحول الرقمي، والتى تستهدف التحول للجامعات الذكية، خاصة في ظل التحولات الرقمية التى يشهدها العالم، والتي انعكست على نوعية المهارات المطلوبة فى الخريجين، وبالأخص فى مجالات التكنولوجيا الجديدة.

وتناول اللقاء عددًا من الموضوعات، ومنها: متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين؛ لتطوير البنية التحتية للجامعات، وتطوير المواهب الشبابية فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ للمساهمة في إستراتيجية التحول الرقمي في مصر، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بالإضافة إلى مشاركة شركة هواوى في مؤتمر التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي كأحد الرعاة الرسميين للمؤتمر، والذى تنظمه الوزارة فى شهر سبتمبر المقبل.

كما ناقش الجانبان سبل تقديم الشركة الدعم التكنولوجي للجامعات الأهلية الجديدة (الملك سلمان الدولية، العلمين، الجلالة، المنصورة الجديدة)، وكذلك آليات التعاون بين الشركة وبعض الجامعات التكنولوجية الجديدة بشرق بورسعيد، وبرج العرب، وأسيوط، وبني سويف.

ومن جانبه، أكد هو تاو حرص شركة هواوى على دعم علاقاتها مع مصر باعتبارها دولة رائدة فى المنطقة، تسعى من خلالها لنقل خبراتها فى التكنولوجيا داخل إفريقيا والدول العربية، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع الوزارة في مجالي الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية.

حضر اللقاء، أ. هالة عرندة نائب رئيس شركة هواوى للعلاقات الحكومية، السيد/جو خبير تكنولوجيات التعليم العالي والبحث والتطوير بالشركة، والسيد/ ما ين مدير عام العلاقات العامة والاتصال بالشركة.