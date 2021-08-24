تبدأ غدا.. الأرصاد تعلن موجة طقس حار جديدة تضرب مصر

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وحار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد مائل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وعن درجات الحرارة العظمى والمحسوسة فى الظل المتوقعة: الأربعاء 25 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة. السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة. جنوب سيناء العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة. شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 37 درجة. جنوب الصعيد العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة. الخميس 26 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة. جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة. شمال الصعيد العظمى 37 والمحسوسة 38 درجة. جنوب الصعيد العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة. الجمعة 27 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة. جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة. شمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة. جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة. السبت 28 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة. السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة. جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة. شمال الصعيد العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة. جنوب الصعيد العظمى 43 والمحسوسة 45 درجة. الأحد 29 أغسطس: القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة. السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة. جنوب سيناء العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة. شمال الصعيد العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة. جنوب الصعيد العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة.

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