وزيرة البيئة: تسليم المدفن الصحى بسنور لمحافظة بنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه تم اليوم تسليم المدفن الصحى بسنور لمحافظة بنى سويف والذى يقع على مساحة 5 أفدنة ويستقبل المخلفات من مركزى بنى سويف وأهناسيا.





وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد المدفن تحت إشراف وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بنى سويف، طبقا للمواصفات المعتمدة من قبل استشارى جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة.

وقالت الوزيرة اليوم الثلاثاء إن ذلك يأتى انطلاقا من الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم "202" لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة.

كما يأتى هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعنى بتطوير البنية التحتية، ويتضمن "غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن من المخلفات".

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من المدفن الصحى بسمسطا بمحافظة بنى سويف على مساحة 5 أفدنة وأيضا المدفن الصحى بالكيلو 5 بمحافظة السويس والمقام على مساحة 10 أفدنة وسيتم تسليمهما للمحافظات خلال الأسبوع المقبل.