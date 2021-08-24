الحكومة: تحسين جذرى على الخدمة المقدمة لطلاب التعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتراجع الاهتمام الحكومى بمنظومة التعليم الفنى، مشددة على تنفيذ الدولة استراتيجية لإصلاح وتطوير التعليم الفنى منذ عام 2018، والتى أسهمت فى تحسن ترتيب مصر لدى مؤشر المعرفة العالمى الخاص بالتعليم الفنى والتدريب المهنى الذى ينشره سنويا برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، إذ تقدمت مصر إلى المرتبة رقم 80 خلال عام 2020، مقارنة بالمرتبة 113 خلال عام 2017.

وأشارت إلى اتجاه الدولة لإجراء تحسين جذرى على الخدمة التعليمية المقدمة لطلاب التعليم الفنى، إلى جانب توقيع شراكات مع بعض الشركات والجهات الأوروبية لإنشاء مدارس فنية متقدمـة فى مجالات التعليم الفنى، لإتقان المهارات المرتبطة بالتكنولوجيات المتطورة، فضلا عن إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى تجمع بين نظام المجمعات التكنولوجية المتكاملة، ونظام التعليم المزدوج، بحيث تحصل برامج المدرسة على الاعتماد الدولى عقب تخرج الطلاب مباشرة، لتصبح السوق المصرية مفتوحة أمام خريجى التعليم الفنى.



وفى سياق متصل، تقوم هذه الاستراتيجية على 5 محاور رئيسة، ويعتمد المحور الأول على إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة، والتى ستؤدى إلى إحداث طفرة حقيقية فى جودة خريجى التعليم الفنى، بينما يتمثل المحور الثانى فى تحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، حتى يتمكن من تلبية احتياجات سوق العمل، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تحويل وتطوير مناهج جميع المهن وتطبيقها فى جميع المدارس بحلول سبتمبر 2024.

ويتمثل المحور الثالث فى تحسين مهارات المعلمين بتقديم التدريبات العملية على التعلم عن طريق منهجية الجدارات، وإجراء تقييمات الطلاب حسب معايير ضمان الجودة التى سيتم اتباعها عند التقدم للاعتماد، أما المحور الرابع للاستراتيجية، يتمثل فى مشاركة أصحاب الأعمال فى تطوير التعليم الفنى عن طريق إبرام شراكات مع الوزارة؛ تهدف إلى إنشاء مدارس جديدة للتعليم الفنى وهى مدارس "التكنولوجيا التطبيقية"، والتى من المقرر أن يصل عددها إلى ما يزيد على مائة مدرسة بحلول عام 2030، أما المحور الخامس يتناول تغيير الصورة النمطية عن التعليم الفنى عبر إجراء تحسين جذرى وحقيقى على الخدمة التعليمية المقدمة وتحسين الانضباط فى المدارس.

وناشد "التربية والتعليم" جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتؤثر سلبا على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وفى حالة وجود أى شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة 0227963273.