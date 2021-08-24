تكريم عامل بشركة حلوان للمسبوكات التابعة للإنتاج الحربى

جدة - نرمين السيد - كرم المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، بتكريم سامح صابر محمد على، أحد العاملين المنقولين من شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) للعمل بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى)، وذلك لتفعيل الاستفادة القصوى من الطاقات غير المستغلة فى المصانع التابعة للهيئة، حيث حصل على أعلى الدرجات فى النموذج المعد لتقييم العمالة وذلك خلال الخمس أسابيع الأولى من نقله.





جاء ذلك فى ضوء موافقة المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على منح أحد العاملين بشركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربى) مكافأة مالية وتكريمه نظراً لتميزه. يأتى هذا التكريم فى إطار السياسة التى ينتهجها "الإنتاج الحربى" للاهتمام بتشجيع العاملين بالشركات والوحدات التابعة على استمرار التطوير والإنجاز والإبداع وترسيخ قيم العمل وذلك من خلال تكريم المتميزين منهم، وتم التأكيد على اعتزاز قيادات الإنتاج الحربى بالعاملين فى مختلف الجهات التابعة وتقديرهم لما يبذلوه من جهد على مدار العام. وأعرب المهندس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن تمنياته بأن يكون "سامح صابر" قدوة لزملائه وأن يكون تكريمه بمثابة تشجيع لكافة العاملين بقطاع الإنتاج الحربى على تقديم المزيد من العمل والجهد وتحقيق أفضل أداء وإنتاجية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى التصنيع العسكرى والمدنى بما يعود بالتقدم والازدهار للقطاع ككل، خاصةً وأن "الإنتاج الحربى" يعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة. من جانبه أبدى سامح صابر محمد سعادته بهذا التكريم وبالدعم المستمر الذى يتلقاه من قياداته بالإنتاج الحربى، لافتاً إلى أنه يعتبر هذا التكريم بمثابة حافز له لتقديم المزيد من العمل والجهد لرفعة شأن الإنتاج الحربى.

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