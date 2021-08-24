ابراهيم الديب لـ دوت الخليج: عودة المصريين من أفغانستان أكدت أن القيادة السياسية لا تتهاون في حقوق وحماية ابنائها

/646846/ابراهيم-الديب-لـ-تحيا-مصر-عودة-المصريين-من-أفغانستان-أكدت-أن-القيادة-السياسية-لا-تتهاون-في-حقوق-وحماية-ابنائها

عودة الجالية المصرية من افغانستان

واشار عضو مجلس النواب ابراهيم الديب في تصريحات لتحيا مصر ، أن القيادة السياسية لا تتهاون في حقوق وحماية المصريين في اي مكان ،مشيرا إلي أن الثقة التي يشعر بها المواطن المصري في دول أجنبية جاءت من منطلق قوة الدولة المصرية ورئيسها في الحفاظ علي حقوق المصريين كما حدث سابقا لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا اكثر من مرة، وكذلك إبان جائحة كورونا وعوده المصريين العالقين من دول العالم ، مؤكدا علي أنه مشهد مشرف ويؤكد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يتهاون في الحفاظ وحماية المصريين .

حركة طالبان

‏ وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.