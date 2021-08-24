/646844/علاء-عابد-توجيهات-الرئيس-السيسي-بعودة-المصريين-من-أفغانستان--تؤكد-أن-حياة-المصريين-خط-أحمر

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة المصريين من أفغانستان، وعودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية، انه يعكس مدي حرص القيادة السياسيه المصرية علي حياة المواطن وأن حياة المصريين خط أحمر.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب علاء عابد على عودة المصريين من الخارج

عودة الجالية المصرية من افغانستان

وأضاف النائب علاء عابد ، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعودة الجاليه المصرية من أفغانستان، تؤكد أن مصر تحافظ على أبنائها في الخارج والداخل ، وقد رأينا المشروعات القومية التي نفذتها الدوله وبناء البنية التحتية ومبادرات إجتماعية وإنسانية ومنها مبادرة حياة كريمة التي وصانت كرامه المواطن المصري.

جائحة كورنا

وأكد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، أن التحرك السريع للدوله المصرية تجاه أبناءها المصريين في أفغانستان ، ليس بجديد لاهتمام الدولة المصرية بكل مواطن مصرى، فقد كان هناك من قبل نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة وتحرك الدولة نحو نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن، وهذا أدي إلي زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسيه المصرية وانها لا تتخلي عن أبناءها.