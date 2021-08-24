/646839/مصرع-شخصين-وإصابة 5-آخرين-من-أسرة-واحدة-في-انقلاب-سيارة-ملاكي

شهد طريق«قنا – سوهاج »الصحراوي الشرقي، مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة،اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي.

دوت الخليج يرصد في الصطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة بطريق قنا-سوهاج

تفاصيل الحادث

وترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اخطارا، بانقلاب سيارة ملاكي ، بطريق "قنا- سوهاج" الصحراوي عند الكيلو 100، ما أسفر عن مصرع كل من خليفة عبدالعال السيد 55 عاما، مرام خليفة عبدالعال 8 سنوات، بينما أصيب عبدالله خليفة السيد 10 أعوام، أمل هاشم محمد 41 عاما،عبدالرحمن خليفة عبدالعال6 أعوام، مريم خليفة عبدالعال 4 أعوام.

وتم نقل الجثتين والمصابين لمستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق شهد طريق بني سويف، اليوم الإثنين، مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثي تصادم، وتم نقل جثمان المتوفي والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي والتخصصي.

وكان تلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارين يفيد بورود بلاغين لغرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادثي سير بالمحافظة، أسفر عنه وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

تفاصيل الحادث الأول

وقع الحادث الأول، فجر اليوم الاثنين، قبل نزلة طريق الزعفرانة وبعد بوابة الطريق الصحراوي الشرقي، بتصادم سيارة ملاكى مع آخرى نقل ثقيل، ما أسفر عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

أسماء المصابين

واتضح أن المصابين، هم «موسي عطا صليب، ٤٨ سنة، ، مصاب بإشتباه كسر بالساق اليسري وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، ريموندا موسي عطا ١٩ سنة، مصاب بإشتباه كسر بالحوض، هناء ناجي سليمان ٣٩ سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الفيوم».