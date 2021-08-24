بعد اقتراب رحيله عن النادى الأهلي..تعرف علي مسيرة جونيور أجايي مع النادى الأهلي بعد مسيرة 5 سنوات

/646838/بعد-اقتراب-رحيله-عن-النادى-الأهليتعرف-علي-مسيرة-جونيور-أجايي-مع-النادى-الأهلي-بعد-مسيرة-5-سنوات

أوشكت رحلة النيجيري جونيور أجايي على الإنتهاء مع النادى الأهلي ، وبات أجايي أول الراحلين عن القلعة الحمراء بعد مسيرة استمرت 5 سنوات حصد فيها مع الأحمر كثير من الألقاب فى مختلف البطولات .

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

واستقرت الإدارة الفنية فى النادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر علي رحيل جونيور أجايي بعد تراجع مستوي اللاعب في الآونة الأخيرة وعدم الإستفادة الكافية منه في تشكيل الفريق .

وكان الأهلي قد أعلن مع بداية موسم 2016 / 2017 تعاقده مع اللاعب النيجيري ، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار ، وكان يبلغ من العمر 20 عاماً، قادماً من الصفاقسي التونسي لمدة أربع مواسم ، ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول ، وكان حينها لاعباً في صفوف المنتخب الأولميبي وهو مارفع أسهم التعاقد معه في ذلك الوقت.

ولاشك أن أجايي من أهم الاعبين الأجانب الذين ارتدوا القميص الأحمر علي مدار التاريخ ، وأحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الأهلي في مركز الجناح الأيسر، إذ يتمتع اللاعب بمهارة عالية تجعله الأفضل فى مركزه .

وتعلقت الجماهير الحمراء بأجايي بسبب أهدافه المختلفة وشكلها الجمالي وباتت تطالب بعدم رحيله .

أهم أهداف جونيور أجايي مع الأهلي

يذكر أن أول هدف لأجايي مع الأهلي في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان ليحجز مكاناً فى التشكيلة الأساسية .

كما سجل أجايي في أول مباراة قمة يخوضها مع الأهلي بضربة رأسية رائعة في مرمى أحمد الشناوي.

وسجل أجايي واحداً من أهم أهدافه في مرمى سموحة خلال نصف نهائي كأس مصر 2017.

وقاد أجايي النادي الاهلي للتتويج بلقب السوبر رقم 11 علي حساب الغريم التقليدي الزمالك حينما سجل هدف الأهلي الثالث في شباك محمد عواد .

وإجمالاً سجل أجايي مع المارد الأحمر 41 هدف وصنع 29 هدف وتلقي 14 انذار، وحصد النيجيري مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ،بالإضافة إلي التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى .