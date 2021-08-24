الصحة تحذر العاملين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

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وزعت وزارة الصحة منشور على هيئات وقطاعات الوزارة بضرورة التنبية على إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل علي البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.
وحثت وزارة الصحة والسكان، الفرق الطبية على الحصول أخذ لقاح كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة حرصا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في جائحة فيروس كورونا لابد من تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة.
وتابعت الوزارة: لابد من التطعيم حرصا على على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر اغسطس، لافتة إلى أنه اعتبارا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.
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