سعفان يلتقي رئيس الجالية المصرية بفرنسا لمتابعة أوضاع العمال المصريين

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام الوزارة، صالح فرهود رئيس الجالية المصرية بفرنسا ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين ومتابعة أوضاع العمال المصريين بفرنسا، لوضع آليات جديدة لتوفير الرعاية التأمينية لهم لحماية للعمالة المصرية بالخارج ، ورؤية مستقبلية لأعمال الجاليات المصرية بالخارج .

وفي مستهل اللقاء أثنى رئيس الجالية ، علي دور وزارة القوى العاملة في رعاية أبناء الوطن في جميع دول العالم ، خلال الفترة الأخيرة ، واسترداد حقوقهم وبحث شكواهم ، وحل المشكلات التي تواجههم، مؤكداً أن الجاليات المصرية المشكلة في دول أوروبا تقوم بدور مهم في التعامل مع العمالة المصرية عموما والمهاجرين بصفة خاصة في تلك الدول على قدر المستطاع ، بالتعاون مع السفارات والقنصليات في تلك الدول .

ودعا رئيس الجالية جميع الوزارات المعنية لتسير على نهج وزارة القوى العاملة في اهتمامها بأبناء مصر بالخارج من العمالة المصرية ، وتواصلها المستمر مع الجاليات التي تدافع عن حقوقهم ، ولقائها باستمرار لوضع ملامح وخطط العمل ، والمبادرات التي تقدمها لعمل قواعد للبيانات لتلك العمالة يمكن الاعتماد عليها لتقديم أي خدمات لتلك العمالة .

ومن جانبه قال وزير القوي العاملة :إن العمالة المصرية في بعض الدول التى لا يوجد بها مكاتب للتمثيل العمالي لرعاية العمالة المصرية الموجودة بها ، لها عظيم الأثر ودور مهم في تحمل مسئولية تحقيق مصالح هؤلاء العمال وتوفير الأمان لهم ، في تعاون مشترك مع القنصليات والسفارات المصرية التى لا تدخر أى جهد في الحفاظ على حقوق المصريين في تلك الدول .

ودعا الوزير، إلى ضرورة مشاركة العاملين المصريين بالخارج مع الجاليات المصرية في إعادة تشكيل تلك الجاليات بعمل انتخابات لأعضائها ، حتى يتم اختيار ممثل تلك الجاليات ، قادر على تحمل مسؤولية المطالبة بحقوقهم والدفاع عنها أمام جهات العمل المختلفة التى يعملون بها .

وشدد الوزير على ضرورة الوقوف أمام الاتحادات المزيفة والمدعية ، والتصدي لها ، والتي تدعي حماية العمال وحقوقهم ، وذلك حفاظاً على مصالح العمال وحمايتهم من عمليات الاستغلال والنصب في بعض الدول ، مع وضع تصور مستقبلي لأعمال الاتحادات والجاليات الممثلة للعمال والشخصيات الممثلة لها واختيارهم من أبناء الوطن الشرفاء الغيورين بطبيعتهم على مصالح أبناء وطنهم .

وفى ختام اللقاء أهدى وزير القوى العاملة ، رئيس الجالية ، هدية تذكارية من الصناعة المصرية ، اعتزازا وفخرا بتلك الصناعة ، وتذكاراً لمزيد من العمل المخلص المتفاني لخدمة أبناء هذا الوطن فى فرنسا ، ودول العالم أجمع.