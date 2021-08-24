القوي العاملة: تعيين 1190 شاباً منهم 24 من ذوى الهمم والعزيمة بالبحيرة

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين 1190 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3562 من راغبي العمل ، فضلاً عن إستخراج 1585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منحة مولود جديد بإجمالي 16 ألف جنيه ، و 6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه ، و 2 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه ، ليصل إجمالي ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38 ألف جنيه لـ 16 عاملا ً من المسجلين ، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 7 ملايين و 292 ألفاً و 500 جنيهاً لـ 7665 عاملا مسجلاً.
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي - أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 422 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 29 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل زيارة خدمات عمالية .
أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على 52 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى ، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد .
وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية ، تم تسوية 6 منها ودياً ، و إحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية ، و 14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، بالاضافة إلى تجديد ترخيص فلسطيني .
وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالانتهاء من دورتان تدريبيتان بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ، فترة صباحية ومسائية، لـ 20 متدربة .
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