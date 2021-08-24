شرطة النقل والمواصلات تنظم حملة للتبرع بالدم

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، حملة للتبرع بالدم، لأحد المستشفيات، شارك فيها عدد من الضباط، والأفراد، والمجندين، بعد اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها الوزارة داخل كل الجهات الشرطية، ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.





وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية، ولجميع المتبرعين بها، على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين. يأتى ذلك فى فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى.

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