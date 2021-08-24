البحوث الإسلامية تشيد بجهود الدولة فى تأمين عودة بعثة الأزهر من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - شكر الدكتور نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة لدورها فى تأمين عودة البعثة الأزهرية من أفغانستان بعد التطورات الأخيرة التى شهدتها والتى كانت يمكن أن تمثل خطرًا على تواجدهم هناك.





وأكد عياد، بحسب بيان للمجمع، اليوم الثلاثاء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان يتابع عودة مبعوثى الأزهر بشكل مستمر ولحين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

كما أن وكيل الأزهر وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر كان يتواصل بشكل يومى للاطمئنان على تطورات عودتهم.

وأشار أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن بعثات الأزهر الشريف إلى دول العالم يمثلون جزءًا مهمًا من الدور الدى تقوم به مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف فى نشر الفكر والمنهج الوسطى بين جميع شعوب العالم ومواجهة كل فكر منحرف من شأنه أن ينال أو يؤثر على الاستقرار والسلم العالمى.

كما أكد الأمين العام، أن الأزهر الشريف سيظل حريصًا على أداء رسالته التى تكّفل بها على مرّ تاريخه فى أن يكون مصدر إشعاع ينهل من علومه كل طلاب العلم من كل بقاع الأرض.