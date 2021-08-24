وأكد عياد، بحسب بيان للمجمع، اليوم الثلاثاء، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، كان يتابع عودة مبعوثى الأزهر بشكل مستمر ولحين عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.
كما أن وكيل الأزهر وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر كان يتواصل بشكل يومى للاطمئنان على تطورات عودتهم.
وأشار أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إلى أن بعثات الأزهر الشريف إلى دول العالم يمثلون جزءًا مهمًا من الدور الدى تقوم به مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف فى نشر الفكر والمنهج الوسطى بين جميع شعوب العالم ومواجهة كل فكر منحرف من شأنه أن ينال أو يؤثر على الاستقرار والسلم العالمى.
كما أكد الأمين العام، أن الأزهر الشريف سيظل حريصًا على أداء رسالته التى تكّفل بها على مرّ تاريخه فى أن يكون مصدر إشعاع ينهل من علومه كل طلاب العلم من كل بقاع الأرض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البحوث الإسلامية تشيد بجهود الدولة فى تأمين عودة بعثة الأزهر من أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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