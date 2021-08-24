جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور وفدى البلدين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏تأتى جلسة المشاورات فى إطار التعاون المستمر مع الأشقاء الأفارقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. بدء جلسة المشاورات بين وزير الخارجية ونظيره السيراليونى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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