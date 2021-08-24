القوى العاملة: تعيين 1.190 شابا منهم 24 من ذوى الهمم بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالبحيرة 1.190 شابا من مختلف المؤهلات من بينهم 24 من ذوى الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتسجيل 3.562 من راغبى العمل، فضلا عن استخراج 1.585 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.





وأضاف وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الثلاثاء أن المديرية صرفت منحا للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 8 منح مولود جديد بإجمالى 16 ألف جنيه، و6 منح زواج بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحتين وفاة أحد الأقارب بمبلغ 4 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه على الرعاية الاجتماعية 38 ألف جنيه لـ 16 عاملا من المسجلين، فضلا عن الانتهاء من صرف منحتى عيد الفطر والأضحى المبارك بإجمالى 7 ملايين و292 ألفا و500 جنيه لـ 7.665 عاملا مسجلا.

وأوضح السيد الخطيب مدير المديرية -فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضى- أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 422 منشأة ما أسفر عن تحرير 29 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 4 ندوات توعية عمالية، والقيام بزيارة خدمات عمالية.

ولفت إلى أنه فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 52 منشأة، ما أسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، وإعطاء مهلة قانونية لـ 22 منشأة أخرى، والتفتيش على 240 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 23 شكوى عمالية، تم تسوية 6 منها وديا، وإحالة 3 شكاوى للمحكمة العمالية، و14 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى تجديد ترخيص فلسطينى.

وتابع "فى مجال التدريب المهنى، أنهت المديرية دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 20 متدربة".