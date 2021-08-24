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متحف مطار القاهرة يحتفل بعيد العذراء

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حنان عز الدين 2021-08-24 11:28 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - يحتفل متحف مطار القاهرة الدولى بعيد إظهار جسد مريم العذراء.. إذ يعرض بمبنى الركاب 3 أيقونة للسيدة مريم العذراء وهى جالسه على العرش، وتحمل السيد المسيح طفلاً على ذراعها الأيسر ويحيط رأسها هالة ذهبية، ويتوجها ملاكان.

وأكد المسؤولين فى مطار القاهرة الدولى ان لمريم العذراء مكانة خاصة فى الإسلام وعند المسلمين.. إذ يقول الله تعالى فى كتابه الكريم: "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين" آل عمران 42.

وللسيدة مريم مكانة كبيرة فهى المرأة الوحيدة التى لها اسم فى القرآن، ويذكرها الكتاب المقدس فى سفر لوقا الإصحاح الأول آيه 48: "لأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى اتِّضَاعِ أَمَتِهِ.. فَهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الأَجْيَالِ تُطَوِّبُنِى".

ولقبت أم النور بعدة ألقاب منها الملكة والمباركة والشفيعة المؤتمنة، وشيدت أعداد كبيرة من الكنائس والمزارات باسمها، والقطعه المعروضه من أجمل القطع التى يقتنيها متحف مطار القاهرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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