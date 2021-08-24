متحف مطار القاهرة يحتفل بعيد العذراء

وأكد المسؤولين فى مطار القاهرة الدولى ان لمريم العذراء مكانة خاصة فى الإسلام وعند المسلمين.. إذ يقول الله تعالى فى كتابه الكريم: "إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العالمين" آل عمران 42.
وللسيدة مريم مكانة كبيرة فهى المرأة الوحيدة التى لها اسم فى القرآن، ويذكرها الكتاب المقدس فى سفر لوقا الإصحاح الأول آيه 48: "لأَنَّهُ نَظَرَ إِلَى اتِّضَاعِ أَمَتِهِ.. فَهُوَذَا مُنْذُ الآنَ جَمِيعُ الأَجْيَالِ تُطَوِّبُنِى".
ولقبت أم النور بعدة ألقاب منها الملكة والمباركة والشفيعة المؤتمنة، وشيدت أعداد كبيرة من الكنائس والمزارات باسمها، والقطعه المعروضه من أجمل القطع التى يقتنيها متحف مطار القاهرة.
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