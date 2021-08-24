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أمانة أبو النمرس تضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق نصف نهائى دوري مستقبل وطن

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ريهام سعيد 0 تبليغ

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عقدت أمانة مركز ابوالنمرس برئاسة محمد سعيد هلال، اجتماع للجنة المنظمة المشرفة على دورى كرة القدم لمستقبل وطن للموسم الثالث،انطلاقآ من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذ لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الأمين العام، والنائب الاول لرئيس الحزب وتحت اشراف النائب عادل ناصر الأمين العام لمحافظة الجيزة.

دوت الخليج يرصد يرصد اطلاق دوري مستقبل وطن فى ابو النمرس 

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وقال محمد هلال ان الحزب يولى إهتمام كبير بهذا الدورى من اجل تنمية روح التعاون والاخاء بين الشباب، فضلا عن التعرف على المواهب الجديدة والتى سيتم اكتشافها في هذه البطولة الكبرى.

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وأعلن محمد هلال،  اسماء الفرق المشاركة فى الدورى نصف النهائي  وتم تحديد الوان جميع  الفرق، كما سيتضمن الحفل فقرات فنية ورياضية استعراضية وتوزيع الجوائز على الفائزين ليليق بإسم حزب مستقبل وطن، وبحضور شخصيات قيادية للحزب.

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وأكد على ان اللجنة فى حالة اجتماع دائم حتى انتهاء البطولة، و حضر الاجتماع  محمدسعيد هلال أمين عام المركز وسيد فضل عمران امين التنظيم ومجدى جمعه امين العضويةوسلامه رواج زاويه ابومسلم وقيادات مستقبل وطن بمركز ابوالنمرس. 

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ياتى ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال مبادرة الشباب مستقبل الوطن  والاهتمام بخدمات المواطنين فى جميع المجالات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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