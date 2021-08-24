أحمد دياب لـ دوت الخليج: إعادة المصريين من افغانستان يؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية فى إدارة الملفات الخارجية

/646834/أحمد-دياب-لـ-تحيا-مصر-إعادة-المصريين-من-افغانستان-يؤكد-نجاح-الدبلوماسية-المصرية-فى-إدارة-الملفات-الخارجية

أشاد النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، بجهود القيادة السياسية تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى إعادة الجالية المصرية من العاصمة الأفغانية كابل، خاصة بعد ما شهدته من تطورات مؤسفة، فضلا عن سيطرة حركة طالبان الإرهابية على مقاليد الحكم فى البلاد.

عودة المصريين فى الخارج

وأكد النائب أحمد دياب ،عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ،لإعادة المصريين من العاصمة الافغانية كابل، يؤكد أن مصر دولة كبيرة تدعم مواطنيها فى الداخل والخارج ، وتعمل على حماية رعاياها فى كل الظروف والاوقات، موضحا أن هناك دول لم تسطيع إعادةرعاياها.

وثمن النائب أحمد دياب ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الدور الكبير الذي تقوم به الدبلوماسية المصرية فى الخارج، وقدرتها على حماية الجاليات المصرية فى البلاد المختلفة،مشيرا إلى نجاحها فى إعادة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية من افغانستان.

عودة الجاليةالمصرية من افغانستان

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان.

من جانبهم توجه المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن سالمين بأمن وأمان.