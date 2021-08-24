الأهلي يواجه ريما النيجيري في افتتاح مبارياته ببطولة إفريقيا أبطال الكؤوس لليد

/646833/الأهلي-يواجه-ريما-النيجيري-في-افتتاح-مبارياته-ببطولة-إفريقيا-ابطال-الكووس-لليد

يلتقي فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي مع فريق سكوتو ريما النيجيري في الواحدة من ظهر اليوم في أول لقاءات الفريقين ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس التي تقام في مدينة مكناس المغربية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويقع رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى، التي تضم معه أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري، وسكوتو ريما النيجيري.

بينما يوجد في المجموعة الثانية أندية: وداد سمارة المغربي وإنتر كلوب الأنجولي وجي إس كي الكونغولي واسفا السنغالي.

وتضم قائمة لاعبي فريق رجال يد الأهلي في البطولة كلا من: محمد عصام الطيار وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وعبد العزيز إيهاب وأحمد راضي وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل وأسامة الجزيري وإسلام حسن ومحمود نعمان وسيف هاني ومحسن رمضان ومهاب سعيد وعمر خالد «كاستيللو» وعمر سامي وإبراهيم المصري وأحمد عادل وياسر سيف.

الفريق الأول لكرة القدم

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

أكبرانتصار شهدته مباريات الفريقين كان لصالح النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 13/0 في المباراة التي جرت بين الفريقين بتاريخ 13 أغسطس لعام 2015 في دور ال16 لبطولة كاس مصر.

وحسم التعادل الإيجابى 1 / 1 مباراة الفريقين فى الدور الأول لدوري هذا الموسم، والتي جمعتهما في الجولة 16 للمسابقة على استاد الأهلي والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

ويعتلى عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، قائمة هدافي المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف، فيما يعد حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الأهلي والجونة كانت فى الوحيدة بينهما بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015.