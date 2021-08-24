أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء: انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية.. موعد مباراة الأهلي أمام الجونة.. الزمالك ضد الإنتاج الحربي الليلة

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الأهلي

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل لاعبي فريق الأهلي 37 هدفا في شباك الجونة بينما استقبلت الشباك الحمراء 8 أهداف خلال مواجهات الفريقين السابقة .

ويمتلك جون انطوي مهاجم الأهلي السابق و بيراميدز الحالي قائمة هدافي مواجهات الأهلي والجونة وسجل 4 أهداف خلال مشاركاته السابقة أمام الفريق الساحلي.

حقق فريق الأهلي 9 "كلين شيت" خلال مواجهات الفريقين السابقة، بينما حافظ الفريق الساحلي على شباكه نظيفه مرتين فقط أمام المارد الأحمر.

أكبرانتصار شهدته مباريات الفريقين كان لصالح النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 13/0 في المباراة التي جرت بين الفريقين بتاريخ 13 أغسطس لعام 2015 في دور ال16 لبطولة كاس مصر.

وحسم التعادل الإيجابى 1 / 1 مباراة الفريقين فى الدور الأول لدوري هذا الموسم، والتي جمعتهما في الجولة 16 للمسابقة على استاد الأهلي والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

ويعتلى عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، قائمة هدافي المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف، فيما يعد حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الأهلي والجونة كانت فى الوحيدة بينهما بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015.

الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإنتاج الحربي في التاسعة مساء الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

القنوات الناقلة

ومن المنتظر إذاعة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي عبر قنوات أون تايم سبورتس.

يعتلي فريق الزمالك قمة الدوري برصيد 76 نقطة وبفارق 4 نقاط عن منافسه الأهلي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

البرالمبياد

تستعد البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 ، لمغادرة القرية الأولمبية والتوجه إلى استاد اليابان الوطنى الذي استضاف حفل افتتاح أولمبياد طوكيو منذ أسابيع، للمشاركة فى حفل افتتاح الدورة الذى ينطلق ظهر اليوم.

ويشهد حفل الافتتاح رفع العلم المصرى عن طريق الثنائي فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال، وهشام صلاح لاعب منتخب الكرة الطائرة جلوس.

وتم اختيار فاطمة عمر لتشارك فى رفع العلم، بعد التأكد من عدم حملها العلم فى دورة لندن 2012.

وكان الرباع التاريخى متولى مطحنه بطل رفع الأثقال التاريخى هو من حمل العلم المصرى فى دورة ريو دى جانيرو 2016 ، بينما حملت الرباعة فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال البارالمبية العلم المصرى فى دورة لندن 2012 والتى حصلت فيها على الميدالية الذهبية.