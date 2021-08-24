/646830/الفيصلي-الأردني-والرمثا-في-دور-الـ16-في-كأس-الأردن--تعرف-علي-موعد-المباراة-والقنوات-الناقلة

ينتظر عشاف الكرة الأردنية مواجهة قوية بين فريقي الفيصلي والرمثا اليوم الثلاثاء ، في قمة مباريات دور الـ 16 في كأس الاردن.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وستنطلق المباراة على ملعب عمان الدولي ، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، 17:30 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الفيصلي والرمثا على قناة الأردن الرياضية HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، على تردد 11958 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

وتأهل فريق الفيصلي إلى هذا الدور فى البطولة ، بعدما انتصر على اتحاد الرمثا بنتيجة (6-1) بدور الـ 32، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 15 أغسطس.

بينما صعد نادي الرمثا إلى دور الـ16، على حساب اليرموك بركلات الترجيح (3-1)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي (0-0).

ويدخل الفيصلي المباراة عازماً علي مصالحة جماهيره ،حيث خسر مباراة الكلاسيكو أمام الوحدات يوم الخميس الماضي في دوري المحترفين الاردني، وابتعد بشكل كبير عن المنافسة على استعادة اللقب.

يذكر أن نادى الفيصلي هو أكثر نادي حصولاً عبي بطولة كأس الاردن برصيد 20 لقب، آخرها في النسخة الماضية 2018/2019، بعدما ألغيت نسخة 2019/2020، فى حين حصد الرمثا اللقب مرتين فقط .

مواجهات كأس الأردن :

الصريح X السلط

وستقام المباراة على ستاد الحسن باربد، غدا الإثنين، فى مواجهة قوية حيث يتطلع كل فريق إلى حسم التأهل.

العربي X شباب العقبة

وتقام المباراة غدا الإثنين، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء

يذكر أن فريق العربي قد تأهل بعد فوزه على الطرة بفارق ركلات الترجيح، فيما تأهل شباب العقبة على حساب كفرسوم حيث اجتازه بنتيجة "2-1".

شباب الأردن X سحاب

وتنطلق المباراة بعد غدٍ الثلاثاء، على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

جدير بالذكر أن فريق سحاب قد تأهل بعد تخطيه الخالدية بهدف وحيد، فيما تأهل شباب الأردن بفوزه على حرثا بهدفين نظيفين.

الفيصلي و الرمثا

وستقام تلك المواجهة القوية بين الفيصلى والرمثا على ستاد عمان الدولي.

وكان الفيصلي قد تأهل على حساب اتحاد الرمثا بعد أن تفوق عليه بنتجية "6-1"، فيما فاز الرمثا على اليرموك بفارق ركلات الترجيح.

معان والبقعة وتنطلق تلك المواجهة ي بين فريقى معان والبقعة يوم الثلاثاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وتواجد فريق معان فى هذا الدور بعد أن أقصى فريق دار الدواء بهدف وحيد، فيما فاز البقعة على سحم بفارق ركلات الترجيح.

الحسين اربد X أدر

ويلتقي فريق الحسين اربد الأربعاء المقبل مع أدر على ستاد الحسن باربد، فى مواجهة يراها الكثير فى متناول فريق الحسين

وتأهل الحسين اربد لهذا الدور بعد تخطى فريق الهاشمية "5-0"، فيما تأهل أدر بعد إلغاء مباراته أمام ذات راس، حيث طلب الأخير عدم المشاركة في مسابقات الموسم الحالي.

الجليل X الوحدات

ويلتقي الوحدات الأربعاء المقبل نظيره فريق الجليل على ستاد الأمير محمد بالزرقاء.

وصعد فريق الوحدات لهذا الدورى على حساب شباب حوارة بعدما تغلب عليه بنتيجة (4-1)، فيما تخطى الجليل نظيره الكرمل بهدف وحيد.

الجزيرة و الأهلي ,تختتم لقاءات دور الستة عشرة يوم الأربعاء المقبل، بالمواجهة القوية التى ينتظرها عشاق الكرة الأردنية ، والتى تجمع بين فريقى الجزيرة والأهلي على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة.

جدير بالذكر أن فريق الجزيرة صعد لهذا الدور بعد فوزه على فريق منشية بني حسن بهدفين دون رد، فيما فاز الأهلي على شباب الحسين بهدف وحيد.