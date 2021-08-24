/646826/موعد-مباراة-النصر--السعودي-ضد-التعاون-في-الدوري-السعودي-والقنوات-الناقلة

يلتقي فريق النصر السعودي مع نظيره فريق التعاون السعودي ضمن مواجهات الجولة الـ3 في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعرض دوت الخليج التفاصيل :

وستنطلق المباراة يوم الخميس المُقبل والموافق 26 أغسطس على ملعب مرسول بارك، وذلك في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت القاهرة والـ8:45 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:45 بتوقيت أبو ظبي.

وستذاع مباراة النصر مع التعاون في الجولة الثالثة عبر قناة SSC Sport 1HD بصوت المعلق الرياضي مشاري القرني.

تشكيل النصر المتوقع ضد التعاون

حراسة المرمى: وليد عبد الله

خط الدفاع: ياسر الشهراني، فونيس موري، عبد الله مادو، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخيبري، بيتروس، ماشاريبوف، سامي النجعي، تاليسكا

خط الهجوم: فينسنت أبو بكر

ويحتل النصر المركز الخامس بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط بينما التعاون يتواجد بالمركز الثالث عشر ومعه في رصيده نقطة واحدة.

ذكر تقرير إخباري، أن شركة الرياضة السعودية، الناقل الحصري لمنافسات كرة القدم السعودية لمدة موسم، تراجعت عن فكرة تشفير مباريات دوري المحترفين السعودي.

وقالت صحيفة "الرياضية" إن عبد العزيز باعشن، المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية، أوضح لها أن جميع مباريات الدوري ستنقل على الباقتين HD وSD".

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وتابع "ستكون جودة SD أقل، ولن يشمل نقل المباريات عليها، الاستديوهات التحليلية، إضافة إلى البرامج الرياضية التي انطلقت مع بداية الدوري".

وقال باعشن "لا نستطيع نقل دوري أبطال آسيا على القنوات المفتوحة بسبب أن الحقوق التي حصلنا عليها محلية، وفي حال نقلها على المفتوحة يعد ذلك خرقا لحقوق النقل، حتى لو أرادت أي جهة شراء حقوق مباراة ونقلها على المفتوحة، فلن تستطيع".

وأضاف "لدينا اتفاقية مع عرب سات لنقل المباريات على القمر، وذلك بعد أن قدموا لنا مزايا مغرية، أما الطلاب المبتعثين في أوروبا وأمريكا يمكنهم مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر تطبيق شاهد".

ونوه "لدينا خطة لنقل الألعاب المختلفة وتشفيرها، ويتم دراسة هذا الأمر حاليا مع وزارة الرياضة والاتحادات المعنية بذلك، ويأتي ذلك تعويضًا للمشتركين عن المبالغ التي دفعوها".

واختتم باعشن تصريحاته لصحيفة الرياضية "كنا قريبين من كسب حقوق نقل الدوري الإيطالي، لكن تفاصيل صغيرة تم الاختلاف عليها أنهت المفاوضات".

تعرض فريق اتحاد جدة للهزيمة على يد فريق الرجاء المغربي، في المباراة التي جمعتهم مساء أمس السبت، ضمن منافسات نهائي البطولة العربية، والتي انتهت بفوز الرجاء بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 4/4.

فقد فريق اتحاد جدة المبلغ المالي الكبير المرصود للفائز ببطولة العرب، والذي يبلغ 22 مليون ريال، وذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الناددي خلال تلك الفترة.

وكانت إداراة فريق اتحاد جدة تأمل بالفوز باللقب للحصول على المبلغ المالي المرصود للفائز بالبطولة، من أجل دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع عدة اللاعبين.

بالإضافة إلى تجديد عقد البرازيلي برونو هنريكي الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق.

2 – غضب جماهيري

سيطرت حالة من الغضب على معظم جماهير فريق اتحاد جدة، بسبب الخساراة أمام الرجاء المغربي، وفقدانه التتويج بلقب البطولة العربية، والذي عن خزائن العميد منذ 4 سنوات.

وذلك غير حالة اليأس والحزن التي أصابت جماهير اتحادة جدة في أنحاء الوطن العربي.

تمثل خسارة الاتحاد لهذا اللقب، غضب جماهيري عارم، خاصة وأن البعض كان يمني النفس بحصد البطولة، وذلك بعد أن غابت الألقاب عن خزائن العميد آخر 4 سنوات