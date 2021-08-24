/646823/تعرف-على-اللاعبين-المهددين-بالغياب-عن-الأهلى-أمام-أسوان

يستعد النادي الأهلي لمباراته اليوم الثلاثاء، أمام فريق الجونة، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وفاز المارد الأحمر على المصرى البورسعيدى بأربعة أهداف مقابل هدفين بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الجونة من سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويتواجد فى الأهلى قبل المباراة لاعبان فى جعبتهم إنذارين هما ياسر إبراهيم ومحمد شريف بجانب حمدى فتحى لاعب خط الوسط والذى يغيب للإصابة وفى حالة حصول ياسر إبراهيم أو محمد شريف على الإنذار الثالث الليلة سيغيب عن المباراة الاخيرة فى الدوري أمام أسوان والمقرر لها الجمعة المقبلة، بينما يتواجد 8 لاعبين فى جعبتهم إنذار واحد وهم علي معلول وسعد سمير وأليو ديانج وجونيور أجاي وكهربا ووالتر بواليا وأكرم توفيق وصلاح محسن .

قائمة الأهلي

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ‏ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ‏ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا ومحمد هاني وأحمد ‏نبيل كوكا وسعد سمير وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد محاضرة فنية بالفيديو، عقدها موسيماني مع لاعبي الفريق، وتضمنت عرض مجموعة من الفيديوهات لفريق الجونة.

يذكر أن الأهلي حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 32 لبطولة الدوري.

أكبرانتصار شهدته مباريات الفريقين كان لصالح النادي الأهلي بفوزه بنتيجة 13/0 في المباراة التي جرت بين الفريقين بتاريخ 13 أغسطس لعام 2015 في دور ال16 لبطولة كاس مصر.

وحسم التعادل الإيجابى 1 / 1 مباراة الفريقين فى الدور الأول لدوري هذا الموسم، والتي جمعتهما في الجولة 16 للمسابقة على استاد الأهلي والسلام، تقدم للمارد الأحمر طاهر محمد طاهر وتعادل للجونة محمد نجيب.

ويعتلى عماد متعب، لاعب الأهلي السابق، قائمة هدافي المارد الأحمر فى شباك الجونة برصيد 3 أهداف، فيما يعد حسام عاشور، لاعب الأهلي السابق، هو اللاعب الأكثر مشاركة فى مواجهات الجونة برصيد 10 مباريات.

النتيجة الأكبر فى تاريخ مواجهات الأهلي والجونة كانت فى الوحيدة بينهما بكأس مصر والتى انتهت بنتيجة 13-0 للأهلى عام 2015.