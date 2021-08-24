/646831/بتكليف-من-وزير-النقل-ترك-العربة-الأخيرة-بالقطارات-فارغة-للحفاظ-على-المواطنين

بتوجيهات من وزير النقل لقيادات السكة الحديد، قامت هيئة السكة الحديد باتخاذ قرار ترك العربة الأخيرة من كافة قطاراتها فارغة من الركاب، زذلك املا في عدم تكرار حوادث تكرار القطارات.

الاسباب الدافعة لهذا القرار ويرصد موقع دوت الخليج أبرز المعلومات الهامة المتعلقة بهذا القرار ، والاهداف التي يسعى اليها - القرار تم اتخاذه بناء على تكليف وزير النقل لقيادات السكة الحديد - تقليل أعداد الضحايا الناتجة عن هذه الحوادث عن طريق مواجهة حوادث تصادم القطارات ببعضها ـ سيتم استبدال العربة الأخيرة من القطارات بعربات فارغة من الركاب - العربات ستخصص لشحن الأمتعة بها. - سيتم غلق أبواب العربة الأخيرة من القطارات بمفاتيح قبل توجهها للمحطة للقيام برحلاتها والمفاتيح ستكون مع في عهدة فرد الأمن بالقطار - تواجد أفراد الأمن الإدارى بكثافة لغلق العربة الأخيرة ومنع تواجد بها أي أشخاص - سيكون هناك إجراءات قانونية ضد المتواجدين بالعربة الأخيرة

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