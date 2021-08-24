ارتفاع درجات الحرارة جنوبا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 إلى الأحد المقبل، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية،
تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :
- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.
- اعتبارا من الخميس 26 أغسطس ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على جنوب الصعيد بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية
- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية
- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.
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