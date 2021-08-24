تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين في الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90% ، يبلغ عددهم 1402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة (علوم - رياضيات - أدبي).
وتؤكد الوزارة أن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم في تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام في هذه المرحلة ، وسيتم تطبيق نفس القاعدة في باقي مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .
وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التي تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .
وتُهيب الوزارة بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة كافة أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
http://mohesr.gov.eg
الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام)
https://www.instagram.com/mohesregypt/
حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(تويتر)
https://twitter.com/Mohesregypt
قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع(يوتيوب)
https://www.youtube.com/channel/UCdiQNGNs7054Pl9_KlL-Mfg
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالي: تحديد أماكن إضافية لطلاب التقسيم لا تؤثر على الأماكن المحددة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.