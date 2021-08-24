فيديو.. العسومى يشيد بدعم الرئيس السيسى للبرلمان العربى

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وقد تناولت المباحثات عدداً من القضايا المتعلقة بالتنسيق المشترك القائم بين البرلمان العربى ووزارة الخارجية المصرية، خاصة على المستوى البرلمانى وعلى نحو يخدم مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها.
وخلال اللقاء، أعرب "العسومى" عن تقدير البرلمان العربى للدعم الكامل الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية للبرلمان العربى على كافة المستويات اللوجستية والفنية، وهو ما كان له أكبر الأثر فى إنجاح عمل البرلمان وتسهيل عمله.
كما ثمَّن رئيس البرلمان العربى المواقف العروبية الخالصة للرئيس السيسى والداعمة لكل ما يعزز العمل العربى المشترك والتضامن العربى، فضلاً عن جهوده الملموسة فى صون وحماية الأمن القومى العربى.
وتم خلال المباحثات التطرق إلى الآليات العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، حيث أكد "العسومى" أن استراتيجية البرلمان العربى تنطلق من التأكيد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات العربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان، مع وضع إطار مؤسسى مستدام للتعامل مع هذا الملف فى إطار عربى خالص، بعيدا عن تسييسه أو استخدامه كذريعة للتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية.
من جانبهم، أثنى مساعدى وزير الخارجية المصرى على رؤية البرلمان العربى، مؤكدين على استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان العربى فى هذا المجال.
وأعرب رئيس البرلمان العربى عن خالص شكره وعظيم تقديره لـ سامح شكرى، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، على حرصه الشديد على التنسيق الدائم مع البرلمان العربى، وتعزيز أدوات الدعم والتواصل معه على كافة المستويات.
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