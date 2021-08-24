ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية شاملة إلى الصف بالجيزة

جدة - نرمين السيد - انطلقت من جامعة القاهرة صباح اليوم قافلة طبية شاملة إلى مدينة الصف بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى تطوير الريف المصرى والتخفيف عن كاهل المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين وتحسين ظروف معيشتهم.





الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن القافلة تضم 70 عضو هيئة تدريس يمثلون نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات "الطب، والأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلاج الطبيعى، والطب البيطرى، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار"، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان.



وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية البعد الاجتماعى وحرص جامعة القاهرة الدائم على تأدية دورها المجتمعى والخدمى والتنموى والمساهمة فى الرقى الاجتماعى للدولة المصرية من خلال عدة إجراءات، من بينها المشاركة فى إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030، وتحسين مستوى الحياة للفئات الأكثر احتياجا على مستوى الدولة، لافتا إلى أهمية هذه القوافل فى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية وتوفير خدمة طبية متميزة، موضحا أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، ومواجهة المشكلات المجتمعية، وضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى.



وأكد الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص جامعة القاهرة على تفعيل دورها فى وصول الخدمة الطبية للمرضى من أهالى المحافظة الأكثر احتياجا للرعاية تيسيرا عليهم، وتقديم الخدمة على أكمل وجه، من خلال الاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية بها فى مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا عبر قوافل شاملة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية، مؤكدا الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وأشار نائب رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القافلة تقدم حملات توعوية حول عدة موضوعات، من بينها الوقاية الصحية ومخاطر مشكلة الإدمان وأضرار تعاطى المخدرات وكيفية مكافحة الإدمان، وإقامة ورش عمل لتعليم بعض الحرف اليدوية، بالإضافة إلى العمل على زيادة الوعى البيئى من خلال مشروع إعادة تدوير المخلفات بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل للمخلفات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، وذلك فى إطار تفعيل استراتيجية التنمية المستدامة.