برلمانى يطالب بتفعيل قانون إعلانات المنتجات الطبية على مواقع التواصل

جدة - نرمين السيد - قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن بدء تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، خطوة هامة فى طريق مواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية والتى انتشرت مؤخرا بصورة مزعجة وتؤثر على الصحة العامة لجميع المصريين.





وطالب النائب فى تصريحات صحفية له اليوم، بعدم اقتصار تفعيل القانون على وسائل الإعلام فقط، مثلما ظهر فى قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مخاطبة وسائل الإعلام بحظر نشر أى إعلانات لمنتجات طبية وخدمات صحية بدون ترخيص، مشيرا إلى ضرورة تفعيل القانون أيضا على مواقع التواصل الاجتماعى، التى تمتلئ صفحاتها بإعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية بدون ترخيص.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مواقع التواصل الاجتماعى خطورتها فى الترويج لبعض المنتجات الطبية أكبر من وسائل الإعلام، لاسيما فى نشر وتداول المنتجات غير المرخصة، نظرا لكثرة عدد متابعيها عبر الهواتف المحمولة فى أيدى المواطنين، مشددا على أهمية فرض الرقابة عليها وحظر نشر تلك الإعلانات الضارة بصحة المواطنين.

وأكد النائب محمد زين الدين، أن قانون تنظيم الإعلانات عن المنتجات الطبية، يهدف فى الأساس إلى وضع حد لفوضى الإعلانات عن المنتجات الطبية والخدمات الصحية غير المرخصة والمضللة، حفاظا على الصحة العامة والقيم والمثل والأخلاقيات بالمجتمع المصرى.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرر خلال اجتماعه أمس برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، مخاطبة كافة الوسائل الإعلامية بالالتزام بنص المادة 2 من القانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، والتى تنص على أنه يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة والتى تُشكل برئاسة وزير الصحة.