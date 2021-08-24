إصابة محافظ القليوبية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان، اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه المحافظة عبر موقع "فيسبوك"، تأجيل دعوة المواطنين لحضور صلاة الجمعة والتى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، بمسجد ناصر بمدينة بنها بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والمحافظين السابقين والقيادات التنفيذية والشعبية.

وتابع البيان، أنه سيتم تحديد موعد لاحق فى القريب العاجل، نظرا لإصابة عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بفيروس كورونا.

واختتمت البيان: "الحمد لله حالته مستقرة ويتماثل للشفاء".