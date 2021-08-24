عاجل.. وزير التعليم يرد على «استحواذ طلاب التقسيم على كليات القمة»

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جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "من الجدير بالذكر أن عدد طلاب التقسيم الحاصلين على أكثر من 90٪ هو 1.402 طالب فقط وسوف يتم استيعابهم كما جاء فى بيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المرفق".
وتابع: "أعتقد أنه من الواضح حصول آلاف الطلاب من العام الحالى على مجاميع كبيرة رغم التشكيك فى هذا طوال الوقت".
يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين فى الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1.402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة "علوم - رياضيات – أدبى".
وأشارت الوزارة إلى حرصها الكامل على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، وعدم انتقاص الأماكن التى تم إضافتها لطلاب "التقسيم" من الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .
وأهابت الوزارة بالطلاب عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومُتابعة جميع أخبار التنسيق للجامعات والمعاهد عبر قنوات التواصل الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
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