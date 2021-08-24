عاجل.. وزير التعليم يرد على «استحواذ طلاب التقسيم على كليات القمة»

جدة - نرمين السيد - وكتب شوقى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "من الجدير بالذكر أن عدد طلاب التقسيم الحاصلين على أكثر من 90٪؜ هو 1.402 طالب فقط وسوف يتم استيعابهم كما جاء فى بيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المرفق".

وتابع: "أعتقد أنه من الواضح حصول آلاف الطلاب من العام الحالى على مجاميع كبيرة رغم التشكيك فى هذا طوال الوقت".

يذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أكدت أن التقارير الإحصائية الرسمية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أعداد طلاب التقسيم الناجحين فى الثانوية العامة الذين يفوق مجموعهم 90%، يبلغ عددهم 1.402 طالبًا، موزعين على الشعب العلمية الثلاثة "علوم - رياضيات – أدبى".

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن طلاب التقسيم تم تحديد أماكن إضافية لهم فى تنسيق المرحلة الأولى، لا تؤثر مُطلقًا على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام فى هذه المرحلة، وسيتم تطبيق نفس القاعدة فى باقى مراحل التنسيق القادمة من خلال تحديد أماكن إضافية لطلاب التنسيق لا تؤثر على الأماكن المحددة لطلاب الثانوية العامة هذا العام .